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Bilaspur News: सीवरेज चैंबर ओवरफ्लो, सड़क पर गंदा पानी जमा

Fri, 28 Aug 2026 12:34 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:34 AM IST
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Sewerage chamber overflows; dirty water accumulates on the road.
घुमारवीं में ओवरफ्लो हुआ सीवरेज चैंबर। संवाद
गांधी चौक से तहसील परिसर सड़क पर वाहनों के गुजरने से राहगीरों और स्कूली बच्चों पर पड़ रहे छींटे
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पार्षद ने उठाया समस्या के स्थायी समाधान का मुद्दा

संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं (बिलासपुर)। नगर परिषद घुमारवीं के वार्ड नंबर तीन में गांधी चौक से तहसील परिसर की ओर जाने वाले मार्ग पर सीवरेज चैंबर ओवरफ्लो होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के बीच बना गहरा गड्ढा हर समय गंदे पानी से भरा रहता है। वाहनों के गुजरने पर गंदे पानी के छींटे दुकानदारों, राहगीरों और स्कूली बच्चों के कपड़ों और सामान पर पड़ रहे हैं।
वार्ड नंबर तीन के पार्षद रामपाल ने सीवरेज व्यवस्था की बदहाली पर कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने जल शक्ति विभाग से समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की है। पार्षद ने कहा कि वार्ड में आए दिन सीवरेज से जुड़ी शिकायतें सामने आ रही हैं। शहर के कई सीवरेज चैंबर लीकेज और ओवरफ्लो की समस्या से जूझ रहे हैं।
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उन्होंने कहा कि गांधी चौक से तहसील परिसर की ओर जाने वाला मार्ग शहर के व्यस्ततम मार्गों में शामिल है। दिनभर यहां वाहनों की आवाजाही रहती है। सीवरेज के गंदे पानी से सड़क पर बदबू फैल रही है। इससे स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों को दिक्कत हो रही है। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। वाहनों के पहियों से उछलने वाले गंदे पानी के छींटों से उनकी स्कूल यूनिफॉर्म खराब हो रही है। पार्षद ने विभाग से खराब सीवरेज चैंबरों की जांच करवाकर समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है, ताकि लोगों को रोजाना की परेशानी से निजात मिल सके।
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कोट
मामला विभाग के ध्यान में आया है। जल्द ही कर्मचारियों को भेजकर चैंबर ठीक करवाए जाएंगे। शहर में जहां भी सीवरेज चैंबर ओवरफ्लो की समस्या होगी, उसे भी दुरुस्त करवाया जाएगा।
-यशपाल शर्मा, अधिशासी अभियंता, जलशक्ति विभाग, घुमारवीं
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