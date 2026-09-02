Bilaspur News: बैडमिंटन में तरवाड़ ने धलेट स्कूल को 2-0 से दी मात

संवाद न्यूज एजेंसीस्वारघाट (बिलासपुर)। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तरसूह में अंडर-19 छात्र वर्ग की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसमें बस्सी खंड के 15 स्कूलों के 193 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ी कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन, वॉलीबाल में हिस्सा ले रहे हैं। समारोह के मुख्यातिथि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विकास ठाकुर ने ध्वजारोहण कर मार्चपास्ट की सलामी लेकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। स्थानीय स्कूल की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्यातिथि ने कहा कि खेलकूद विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने विद्यार्थियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने तथा अनुशासन, मेहनत और लगन को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्कूल को 11,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की विशेष घोषणा की। खेल प्रभारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि बैडमिंटन में तरवाड़ ने धलेट स्कूल को 2-0, भाखड़ा ने मजारी स्कूल को 2-0 से हराया। वॉलीबाल में लखनू ने माकड़ी को 2-0 और टोबा ने नकराणा स्कूल को 2-0 से हराया। वहीं, कबड्डी में तरसूह ने माकड़ी को 29-17, लखनू ने टोबा को 32-18 और बैहल ने टरवाड़ स्कूल को 30-18 से हराया।