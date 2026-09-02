Bilaspur News: घुमारवीं से चोरी हुई बाइक चंडीगढ़ से बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

संवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। नगर परिषद घुमारवीं के इंदिरा वार्ड में दिनदहाड़े चोरी हुई बाइक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को चंडीगढ़ के बलौंगी से गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अमन शर्मा (20) निवासी भराड़ी, डाकघर कोठी, तहसील घुमारवीं और सुखजिंदर सिंह (34) निवासी खराल खुर्द, तहसील दसूहा, जिला गुरदासपुर, पंजाब के रूप में हुई है।जानकारी के अनुसार घुमारवीं निवासी अंकुश जसवाल ने 22 अगस्त को अपनी बाइक इंदिरा वार्ड मार्केट की गली में घर के नजदीक खड़ी की थी। शाम करीब सात बजे लौटा तो बाइक गायब थी। आसपास तलाश करने के बाद भी बाइक का पता नहीं चला, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। बाइक मालिक ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो दो युवक दोपहर करीब 1:30 बजे बाइक को धक्का लगाकर मुख्य सड़क की ओर ले जाते दिखाई दिए। फुटेज में एक युवक बाइक पर बैठा था, जबकि दूसरा पीछे से उसे धक्का दे रहा था। मुख्य सड़क तक पहुंचने के बाद दोनों ने बाइक स्टार्ट की और फरार हो गए। पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज के साथ तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला और आरोपियों की पहचान की। इसके बाद पुलिस टीम ने मंगलवार को बलौंगी, चंडीगढ़ में दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की गई बाइक भी बरामद कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने बताया कि ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है।