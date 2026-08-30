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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Sanatan Seva Samiti has begun preparations for the Dussehra festival.

Bilaspur News: दशहरा महोत्सव के लिए सनातन सेवा समिति ने तैयारियां की शुरू

Sun, 30 Aug 2026 11:49 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:49 PM IST
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Sanatan Seva Samiti has begun preparations for the Dussehra festival.
शाहतलाई में दशहरा महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू करने के लिए आयोजित बैठक में मौजूद सदस्य। स्रोत
शाहतलाई में 22 और 23 अक्तूबर को होगा आयोजन
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कार्यकारिणी का विस्तार कर पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारियां

संवाद न्यूज एजेंसी
शाहतलाई (बिलासपुर)। शाहतलाई में होने वाले दशहरा महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सनातन सेवा समिति की बैठक में इस वर्ष भी दो दिवसीय दशहरा महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया गया। महोत्सव 22 और 23 अक्तूबर को होगा। आयोजन को भव्य बनाने के लिए समिति ने सदस्यों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
समिति पदाधिकारियों ने कहा कि दशहरा महोत्सव शाहतलाई की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन है। इसमें हर वर्ष बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी भाग लेते हैं। इस बार भी धार्मिक आस्था के साथ स्थानीय संस्कृति और सामाजिक एकता का संगम देखने को मिलेगा।
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बैठक में सनातन सेवा समिति की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। सुंदर्शन शर्मा को संयोजक, शिव कुमार को सह-संयोजक, शशि रघुवंशी को अध्यक्ष, परमार ठाकुर को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रोहित शर्मा को उपाध्यक्ष और अंकु ठाकुर को सह-उपाध्यक्ष बनाया गया।
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तरसेम राणा को महासचिव, आंचल ठाकुर और सचिन सोनी को सह-सचिव, नीरज कतना को कोषाध्यक्ष, अर्पित कौशल को सह-कोषाध्यक्ष, हिमल भारद्वाज को मीडिया प्रभारी और सुमित सोनी को सह-मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। राजकुमार राणा को प्रवक्ता, तुषार डोगरा को सह-प्रवक्ता और विश्व नाथ को सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया।

केके शर्मा को वरिष्ठ मुख्य सलाहकार, जबकि गौरी महंत और राजेश शर्मा को मुख्य सलाहकार बनाया गया। समिति ने कहा कि महोत्सव को व्यवस्थित और सफल बनाने के लिए सभी पदाधिकारी और सदस्य आपसी समन्वय से काम करेंगे। समिति ने क्षेत्रवासियों से दशहरा महोत्सव में बढ़-चढ़कर भाग लेने और आयोजन को सफल बनाने में सहयोग की अपील की
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