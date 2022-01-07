Bilaspur News: बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान को किया याद

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संवाद न्यूज एजेंसीश्री नयना देवी जी/स्वारघाट (बिलासपुर)। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर श्री नयना देवी जी में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विधायक रणधीर शर्मा और प्रदेश भाजपा ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष देव राज चौधरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। उन्होंने कम आयु में ही अपने साहस, संघर्ष और नेतृत्व क्षमता से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद की और आदिवासी समाज को जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के प्रति जागरूक एवं संगठित किया।उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा का संघर्ष केवल अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई नहीं था, बल्कि आदिवासी समाज की अस्मिता, संस्कृति, परंपराओं और आत्मसम्मान की रक्षा का आंदोलन भी था। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाकर समाज सुधार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन हमें अपने अधिकारों और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है।