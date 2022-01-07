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Bilaspur News: सिटी में आज

Mon, 16 Nov 2026 12:30 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:30 AM IST
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In the city today
शिविर : चांदपुर स्कूल में सुबह 8:00 बजे से एनएसएस शिविर के तहत विभिन्न गतिविधियां शुरू होंगी।
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कार्यक्रम: संस्कृति भवन बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश फार्मेसी काउंसिल की ओर से सुबह 10:00 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

बैठक : वरिष्ठ नागरिक सभा घुमारवीं की बैठक घुमारवीं में पूर्वाह्न 11:00 बजे से शुरू होगी।

काम की बात : जिले में ई-ऑटो रिक्शा परमिट के लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन।
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