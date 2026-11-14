Bilaspur News: पिंडदान स्थल पर मिले बकरे के अवशेष, ग्रामीणों में रोष

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संवाद न्यूज एजेंसीघुमारवीं (बिलासपुर)। उपमंडल घुमारवीं की दकड़ी पंचायत के चुवाड़ी स्कूल के समीप स्थित धार्मिक महत्व के पिंडदान स्थल पर बकरे के अवशेष मिलने से ग्रामीणों में रोष है। आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बकरे को काटकर उसके अवशेष पास स्थित पानी के कुंड में फेंक दिए। घटनास्थल पर चाकू, हवन सामग्री और अन्य संदिग्ध वस्तुएं भी मिलने की बात सामने आई है।जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिजन दिवंगत आत्मा की शांति के लिए परंपरानुसार पिंडदान करने इस स्थल पर पहुंचे थे। यहां पहुंचने पर उन्होंने बकरे को काटे जाने के निशान और पानी के कुंड में उसके अवशेष पड़े देखे। यह नजारा देखकर परिजन सहम गए।परिजनों के अनुसार घटनास्थल पर एक बड़ा चाकू भी गड़ा हुआ था। इसके अलावा आसपास हवन सामग्री और अन्य वस्तुएं बिखरी हुई थीं। इन परिस्थितियों को देखकर उन्हें किसी तांत्रिक क्रिया किए जाने की आशंका हुई। इसके बाद परिजन बिना पिंडदान की रस्म पूरी किए वहां से लौट गए और दूसरे स्थान पर जाकर धार्मिक संस्कार संपन्न किए।घटना की जानकारी गांव में फैलने के बाद ग्रामीणों में चर्चा शुरू हो गई। लोगों का कहना है कि पिंडदान स्थल धार्मिक आस्था से जुड़ा है और वहां इस तरह की गतिविधियां होना चिंताजनक है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों की पहचान करने और धार्मिक स्थल की मर्यादा बनाए रखने की मांग की है।ग्राम पंचायत दकड़ी के प्रधान पवन जमवाल ने कहा कि मामला उनके ध्यान में आया है। धार्मिक आस्था से जुड़े स्थान पर इस तरह की घटना गंभीर है। मामले की जांच करवाई जाएगी और पता लगाया जाएगा कि इस घटना को किसने अंजाम दिया है। दोषी की पहचान होने पर उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।