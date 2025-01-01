Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Release of the book 'Jindagiya Ri Baat' by hill poet Jeet Ram Suman

Bilaspur News: पहाड़ी कवि जीत राम सुमन की पुस्तक जिंदगिया री बाट का विमोचन

Mon, 16 Nov 2026 12:25 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:25 AM IST
विज्ञापन
Release of the book 'Jindagiya Ri Baat' by hill poet Jeet Ram Suman
चंगर सेक्टर के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जीत राम सुमन की पुस्तक का विमोचन करते हुए। स्रोत
चंगर सेक्टर के सभागार में सजा साहित्यिक कार्यक्रम, कवियों ने पहाड़ी रचनाओं से बांधा समां
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। चंगर सेक्टर के सभागार में जिला भाषा विभाग, कहलूर सांस्कृतिक परिषद, कल्याण कला मंच और बिलासपुर लेखक संघ की ओर से साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पहाड़ी कवि एवं सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जीत राम सुमन के पहाड़ी कविता संग्रह जिंदगिया री बाट का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में डॉ. लेख राम शर्मा ने मुख्यातिथि और जिला भाषा अधिकारी नीलम चंदेल ने अध्यक्षता की।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुआ। इस दौरान सड़क दुर्घटना में दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार एवं कवि अरुण डोगरा की आत्मिक शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। अमरनाथ धीमान ने पुस्तक की समीक्षा प्रस्तुत की, जबकि सुशील पुंडीर ने मंच संचालन किया। समारोह में पहाड़ी कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीं। मुख्यातिथि ने पहाड़ी बोली के संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। अंत में सभी ने कहलूरी धाम का आनंद लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed