फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Ranji Trophy: Mumbai defeats Himachal by an innings and 97 runs

Bilaspur News: रणजी मैच में मुंबई ने हिमाचल को पारी और 97 रन से हराया

Thu, 22 Oct 2026 01:31 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Updated Thu, 22 Oct 2026 01:31 AM IST
विज्ञापन
Ranji Trophy: Mumbai defeats Himachal by an innings and 97 runs
लुहणू मैदान में विकेट लेने के बाद जश्न मनाता मुंबई का गेंदबाज। संवाद
- चौथे दिन 291 रन पर सिमटी हिमाचल की दूसरी पारी, सरफराज बने प्लेयर ऑफ द मैच
विज्ञापन

- पहली पारी में मुंबई के तुषार देशपांडे ने चार, दूसरी में मोहित अवस्थी ने चटकाए पांच विकेट
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। लुहणू क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को एक पारी और 97 रन से करारी शिकस्त दे दी। मुंबई की जीत में सरफराज खान ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पहली पारी में 154 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मुंबई ने आठ विकेट के नुकसान पर 528 रन बनाकर पारी घोषित की थी। जवाब में हिमाचल प्रदेश की पहली पारी 140 रन पर सिमट गई, जबकि दूसरी पारी में टीम 291 रन ही बना सकी।
पहली पारी में मुंबई के तुषार देशपांडे ने चार और दूसरी पारी में मोहित अवस्थी ने पांच विकेट चटकाए। चौथे दिन हिमाचल ने दूसरी पारी में तीन विकेट पर 144 रन से आगे खेलना शुरू किया। कप्तान पुखराज मान 38 और वैभव काल्टा 21 रन बनाकर नाबाद थे। टीम को दोनों से बड़ी साझेदारी की उम्मीद थी, लेकिन 163 रन के स्कोर पर पुखराज 50 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद आकाश वशिष्ठ भी ज्यादा देर नहीं टिके और हिमाचल ने 186 रन पर पांचवां विकेट गंवा दिया।
विज्ञापन

वैभव काल्टा ने 63 रन बनाकर एक छोर संभाले रखा, लेकिन 237 रन के कुल स्कोर पर उनका विकेट गिर गया। इसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाज भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। नितिन ने 19 और आर्यमान ने 29 रन बनाए। पूरी टीम 291 रन पर आउट हो गई और मुंबई ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। इससे पहले हिमाचल की पहली पारी तुषार देशपांडे की घातक गेंदबाजी के सामने 140 रन पर सिमट गई थी। तुषार ने चार विकेट झटके। इसके जवाब में मुंबई ने आठ विकेट पर 528 रन बनाकर पारी घोषित की और 388 रन की बढ़त हासिल की। कप्तान सिद्धेश लाड ने 87, मुशीर खान ने 57 और आकाश आनंद ने 58 रन बनाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

फॉलोऑन खेलने उतरी हिमाचल की दूसरी पारी में इन्नेश महाजन ने 37 रन बनाए। कप्तान पुखराज मान और वैभव काल्टा ने अर्धशतक जड़कर टीम को संभालने का प्रयास किया, लेकिन मुंबई के गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट लेकर हिमाचल की वापसी की उम्मीदें खत्म कर दीं।

लुहणू मैदान में विकेट लेने के बाद जश्न मनाता मुंबई का गेंदबाज। संवाद

लुहणू मैदान में विकेट लेने के बाद जश्न मनाता मुंबई का गेंदबाज। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed