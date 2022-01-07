फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Patients with various ailments are being referred to AIIMS Bilaspur; records from the past two to three months will be audited.

Bilaspur News: हर बीमारी में एम्स बिलासपुर रेफर हो रहे मरीज, दो-तीन महीने के रिकॉर्ड का होगा ऑडिट

Tue, 22 Sep 2026 12:10 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
Patients with various ailments are being referred to AIIMS Bilaspur; records from the past two to three months will be audited.
स्वास्थ्य विभाग घुमारवीं-बिलासपुर समेत जिले के प्रमुख अस्पतालों के रेफरल रजिस्टर की होगी समीक्षा
विज्ञापन

दिशा की बैठक में उठा था छोटे-मोटे मामलों को भी एम्स भेजने का मुद्दा
हर रेफरल की जांच होगी, मरीज को भेजना वास्तव में जरूरी था या नहीं, यह भी देखा जाएगा
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले के अस्पतालों से छोटे-मोटे मामलों में भी मरीजों को एम्स बिलासपुर रेफर किए जाने से बढ़ रहे दबाव को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग अब रेफरल व्यवस्था की समीक्षा करेगा। दिशा की बैठक में भी एम्स के लिए हो रहे रेफरल का मुद्दा उठा था। इसके बाद जिले के प्रमुख अस्पतालों में रखे रेफरल रजिस्टर में दर्ज पिछले दो-तीन महीने के मामलों का ऑडिट करने की तैयारी है। इसमें प्रत्येक रेफरल की जांच कर यह देखा जाएगा कि मरीज को एम्स भेजना वास्तव में जरूरी था या नहीं।
जिले के हर बड़े अस्पताल में रेफरल रजिस्टर रखे गए हैं। इनमें दर्ज करीब दो-तीन महीने के मामलों के डेटा की समीक्षा की जाएगी। संबंधित अस्पतालों के साथ बैठक कर यह देखा जाएगा कि किस मरीज को किस कारण से एम्स रेफर किया गया और उस मरीज को उच्च संस्थान भेजने की जरूरत थी या नहीं। समीक्षा के आधार पर रेफरल व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए जाएंगे। जिले के प्रमुख अस्पतालों से होने वाले रेफरल की समीक्षा में घुमारवीं और बिलासपुर समेत अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के मामले शामिल होंगे। सीएचसी और पीएचसी स्तर से भी मरीज एम्स भेजे जा रहे हैं। विभाग यह देखेगा कि स्थानीय स्तर पर उपचार की सुविधा होने के बावजूद किन मामलों में मरीजों को एम्स रेफर किया गया। गंभीर और विशेषज्ञ उपचार की जरूरत वाले मरीजों को समय पर उच्च संस्थान तक पहुंचाने के साथ अनावश्यक रेफरल कम करना समीक्षा का अहम हिस्सा रहेगा। स्वास्थ्य विभाग पहले चरण में करीब दो-तीन महीने का रेफरल डेटा खंगालेगा। रजिस्टर में दर्ज मरीज की बीमारी, रेफरल का कारण और संबंधित स्वास्थ्य संस्थान की जानकारी के आधार पर मामलों की समीक्षा होगी। इसके बाद संबंधित अस्पतालों के साथ बैठक में रेफरल की जरूरत पर चर्चा की जाएगी। इससे यह पता चल सकेगा कि किस स्वास्थ्य संस्थान से कितने मरीज एम्स भेजे जा रहे हैं और किन तरह के मामलों में रेफरल अधिक हो रहा है। आपात स्थिति में रेफरल प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए आपात सेतु का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसके माध्यम से स्थानीय अस्पताल से मरीज को एम्स रेफर करने पर मरीज से संबंधित जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी। इससे एम्स की टीम को मरीज के पहुंचने से पहले ही उसके केस की जानकारी मिल जाएगी। मरीज की स्थिति के अनुसार संबंधित चिकित्सक और टीम पहले से तैयारी कर सकेंगे। खासकर गंभीर मामलों में इससे मरीज के एम्स पहुंचने के बाद उपचार शुरू करने में लगने वाला समय कम करने में मदद मिल सकती है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से रेफरल व्यवस्था की समीक्षा के साथ आपात मामलों में सूचना के बेहतर आदान-प्रदान पर भी जोर दिया जा रहा है।
विज्ञापन

कोट
अस्पतालों में रखे रेफरल रजिस्टर में दर्ज करीब दो-तीन महीने के मामलों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में यह देखा जाएगा कि मरीज को एम्स रेफर करना वास्तव में जरूरी था या नहीं। आपात स्थिति में आपात सेतु के माध्यम से मरीज की जानकारी पहले ही एम्स तक पहुंचने से वहां की टीम उसके पहुंचने से पहले तैयारी कर सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

डॉ. शशि दत्त शर्मा, सीएमओ बिलासपुर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed