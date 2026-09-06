Bilaspur News: जम्मू-कश्मीर में जल्द होगा पंचायती राज संगठन का विस्तार

संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के नेशनल कोऑर्डिनेटर एवं जम्मू-कश्मीर प्रभारी ठाकुर हीरा पाल सिंह 7 से 11 सितंबर तक जम्मू-कश्मीर के पांच दिवसीय दौरे पर रहेंगे। दौरे की शुरुआत कठुआ से होगी। इसके बाद जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर और बांदीपोरा समेत अन्य जिलों में संगठन सृजन अभियान चलाया जाएगा।उन्होंने बताया कि इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व सांसदों, पूर्व मंत्रियों, विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठकें कर संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में संगठन को जल्द नया स्वरूप दिया जाएगा। प्रदेश कार्यकारिणी के साथ जिलों के कोऑर्डिनेटर और जोनल कोऑर्डिनेटर भी घोषित किए जाएंगे। हीरा पाल सिंह ने कहा कि पंचायतों, नगर निकायों और नगर निगमों के चुनाव में हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया जाएगा। इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं और मुख्यमंत्री से मुलाकात का प्रयास किया जाएगा।