Bilaspur News: पंचायत प्रधानों ने बनाया संघ, देशराज शर्मा अध्यक्ष और रेखा कुमारी उपाध्यक्ष

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पंचायतों के विकास कार्यों और प्रधानों की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाने का निर्णयसंवाद न्यूज एजेंसीभगेड़ (बिलासपुर)। विकास खंड घुमारवीं के निर्वाचित पंचायत प्रधानों की बैठक रविवार को आंबेडकर भवन घुमारवीं में ग्राम पंचायत भुलस्वाए के प्रधान निक्कू राम की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पंचायतों के विकास कार्यों में आ रही समस्याओं और पंचायत प्रधानों की विभिन्न मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।बैठक में पंचायत प्रधानों की समस्याओं के समाधान के लिए पंचायत प्रधान संघ विकास खंड घुमारवीं का सर्वसम्मति से गठन किया गया। संघ के अध्यक्ष पद के लिए ग्राम पंचायत औहर के प्रधान देशराज शर्मा के नाम का सुरेश पटियाल ने अनुमोदन किया, जिसका उपस्थित पंचायत प्रधानों ने समर्थन किया। उपाध्यक्ष पद के लिए उजागर सिंह ने रेखा कुमारी के नाम का अनुमोदन किया, जबकि महासचिव पद के लिए रमेश कुमार ने विनय कुमार का नाम प्रस्तावित किया। सर्वसम्मति से देशराज शर्मा को अध्यक्ष, रेखा कुमारी को उपाध्यक्ष और विनय कुमार को महासचिव चुना गया। संघ के शेष पद आगामी बैठक में सर्वसम्मति से भरने का निर्णय लिया गया।नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने कहा कि पंचायतों के विकास कार्यों और पंचायत प्रधानों के समक्ष आ रही समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा। संघ पंचायत प्रधानों की मांगों और समस्याओं पर विस्तार से मंथन कर उन्हें सरकार और संबंधित विभागों के समक्ष रखेगा, ताकि उनका जल्द समाधान करवाया जा सके।बैठक में कांशी राम, रीना देवी, मोनिका देवी, रामप्यारी, पुष्पा कुमारी, सदाराम, परमजीत और सुभाष सहित अन्य पंचायत प्रधान मौजूद रहे।