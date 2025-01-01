Bilaspur News: एनसीसी कैडेट्स ने 30 किमी नौकायन कर दिया स्वच्छता का संदेश

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टीबी मुक्त भारत और स्वच्छता का संदेश लेकर लठियाणी पहुंचे कैडेट्सरेस्क्यू ड्रिल में सीखे पानी में स्वयं को सुरक्षित रखने, संतुलन बनाए रखने के तरीकेसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। संकल्प एक्सपीडिशन-2026 के तहत अभियान के आठवें दिन 70 एनसीसी कैडेट्स ने मंडली से अपनी नौकायन यात्रा शुरू की। कैडेट्स ने मंडली से डुमखर होते हुए लठियाणी बोट घाट तक बोट पुलिंग और नौकायन की। इस दौरान उन्होंने करीब 30 किलोमीटर की दूरी तय की।लठियाणी बोट घाट पहुंचने पर कैडेट्स ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। कैडेट्स ने घाट परिसर की सफाई की और कचरे को एकत्रित कर उसका उचित निपटान किया। उन्होंने स्थानीय लोगों को जलस्रोतों और इनके आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने के लिए जागरूक किया। कैडेट्स ने स्वच्छ घाट, स्वच्छ जल और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश देते हुए लोगों से स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाने का आह्वान किया।इसके बाद कैडेट्स ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लठियाणी में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। नाटक के माध्यम से विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों को टीबी के लक्षण, इससे बचाव, समय पर जांच और उपचार के महत्व की जानकारी दी गई। कैडेट्स ने लोगों से टीबी के लक्षण नजर आने पर जांच करवाने और बीमारी को लेकर किसी तरह की लापरवाही न बरतने का संदेश दिया।नौकायन के दौरान कैडेट्स ने रेस्क्यू ड्रिल में भी हिस्सा लिया। अभ्यास के दौरान उन्हें पानी में आपात स्थिति आने पर घबराने के बजाय स्वयं को सुरक्षित रखने, पानी में संतुलन बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर साथी कैडेट की मदद करने के तरीके सिखाए गए। इस अभ्यास से कैडेट्स के आत्मविश्वास और आपात परिस्थितियों से निपटने की क्षमता को मजबूती मिली।कमांडिंग अफसर कमांडर सज्जन कुमार ने कहा कि संकल्प एक्सपीडिशन-2026 केवल नौकायन अभियान नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से कैडेट्स में साहस, अनुशासन, सेवा भावना और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी विकसित की जा रही है। कैडेट्स गांव-गांव पहुंचकर स्वच्छ भारत और टीबी मुक्त भारत का संदेश दे रहे हैं।