फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Modern bus stand to be built at Mandi-Bharari; passengers to get various amenities.

Bilaspur News: मंडी-भराड़ी में बनेगा आधुनिक बस स्टैंड, यात्रियों को मिलेंगी कई सुविधाएं

Mon, 28 Sep 2026 12:48 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
Modern bus stand to be built at Mandi-Bharari; passengers to get various amenities.
मंडी भराड़ी में बन रहा बस अड्डा। स्रोत: डीपीआरओ
3.25 करोड़ की लागत से 1.17 बीघा में हो रहा निर्माण, एक साथ आठ बसों के ठहराव की होगी व्यवस्था
विज्ञापन

परिसर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। चंडीगढ़-किरतपुर-मनाली और शिमला-धर्मशाला फोरलेन के मिलन स्थल मंडी-भराड़ी में आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। करीब 3.25 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस बस स्टैंड के लिए 1.17 बीघा भूमि चिह्नित की गई है। निर्माण कार्य को 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मंडी-भराड़ी बिलासपुर से करीब 12 किलोमीटर दूर प्रमुख परिवहन केंद्र है, जहां रोजाना सैकड़ों बसों की आवाजाही होती है। वर्तमान में यहां यात्रियों के बैठने, पेयजल और शौचालय जैसी पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। इससे यात्रियों को धूप, बारिश और ठंड में बसों का इंतजार करना पड़ता है। रात के समय यात्रियों को अधिक परेशानी होती है। स्थानीय यात्रियों ने यहां लंबे समय से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की है। नए बस स्टैंड में एक साथ करीब आठ बसों के ठहराव की व्यवस्था होगी। बसों के संचालन को व्यवस्थित करने के साथ यात्रियों के लिए कम समय के ठहराव की सुविधा भी उपलब्ध होगी। परियोजना को ग्रीन हिमाचल की अवधारणा के तहत विकसित किया जाएगा। परिसर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा। बस स्टैंड की ऊपरी मंजिल पर बड़ा फूड कोर्ट बनाया जाएगा। पहली मंजिल पर छोटा फूड कोर्ट और चालक विश्राम कक्ष होगा। दूसरी मंजिल पर एचआरटीसी कार्यालय के साथ कर्मचारियों और चालकों के लिए कमरे बनाए जाएंगे। भूतल पर रोजाना टिकट बुकिंग और पूछताछ कार्यालय की व्यवस्था होगी। सभी मंजिलों पर शौचालय बनाए जाएंगे। नालागढ़ निवासी खुशी ने कहा कि मंडी-भराड़ी में बस का इंतजार करते समय बैठने की सुविधा नहीं होने से यात्रियों को परेशानी होती है। बिलासपुर निवासी शाहरुख ने कहा कि बारिश और गर्मी में खुले में खड़ा रहना पड़ता है। सुंदरनगर निवासी राकेश कुमार ने कहा कि रात के समय यहां सुविधाओं की कमी ज्यादा महसूस होती है।
कोट
आधुनिक बस स्टैंड में यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाओं के साथ बस संचालन को व्यवस्थित किया जाएगा। परियोजना को पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। इसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
विज्ञापन

-विवेक लखनपाल,मंडलीय प्रबंधक,एचआरटीसी,बिलासपुर
कोट
मंडी-भराड़ी महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र है। प्रशासन इसे पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित कर रहा है। इससे जिले में आने वाले पर्यटकों को जलक्रीड़ा और साहसिक गतिविधियों तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

राहुल कुमार,उपायुक्त,बिलासपुर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed