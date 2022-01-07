Bilaspur News: माइंडफुलनेस से विद्यार्थियों में विकसित होंगे जीवन कौशल

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शिक्षकों से स्कूलों में प्रभावी क्रियान्वयन का आह्वानसंवाद न्यूज एजेंसीजुखाला (बिलासपुर)। समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश के सहयोग से भारती एयरटेल फाउंडेशन की ओर से बिलासपुर में आयोजित दो दिवसीय माइंडफुलनेस आधारित जीवन कौशल कार्यशाला का वीरवार को समापन हुआ। कार्यक्रम में उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने शिक्षकों से संवाद करते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए जीवन कौशल शिक्षा को जरूरी बताया।डीसी ने कहा कि आज के समय में विद्यार्थियों के लिए केवल शैक्षणिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। भावनात्मक संतुलन, आत्म-जागरूकता, निर्णय लेने की क्षमता, सहानुभूति और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने जैसे कौशल भी जरूरी हैं। उन्होंने शिक्षकों से इन कौशलों को विद्यालय की शिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।उन्होंने भारती एयरटेल फाउंडेशन की पहल की सराहना करते हुए कहा कि माइंडफुलनेस आधारित जीवन कौशल शिक्षा विद्यार्थियों को चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने और सकारात्मक निर्णय लेने में मदद करेगी। उन्होंने कार्यशाला में मिली जानकारी और गतिविधियों को विद्यालयों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने पर भी जोर दिया।कार्यक्रम की शुरुआत उप निदेशक गुणवत्ता एवं जिला परियोजना अधिकारी निशा गुप्ता ने मुख्यातिथि के स्वागत से की। डाइट प्रधानाचार्य राकेश मनकोटिया ने उपायुक्त का आभार जताया। कार्यशाला में जिले के छह खंडों से 12 रिसोर्स पर्सन, छह सहभागी विद्यालयों के प्रधानाचार्य और शिक्षक तथा छह बीपीओ समेत 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया।जिला उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा अरुण गौतम ने दूसरे सत्र में जीवन कौशल आधारित शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षकों से संवाद किया। उन्होंने कार्यशाला में मिले ज्ञान को विद्यालय और खंड स्तर पर लागू करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान जिला विज्ञान पर्यवेक्षक कश्मीर सिंह भी मौजूद रहे।