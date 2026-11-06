Bilaspur News: शिक्षा, खेल और कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी नवाजे

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समारोह में विद्यार्थियों ने नृत्य, संगीत और नाटक सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समां बांधा। ‘सकुरा-शिवालिक कनेक्ट’ की संकल्पना के माध्यम से बच्चों ने जापान की सांस्कृतिक विरासत को हिमाचल की समृद्ध लोक परंपराओं से जोड़कर सांस्कृतिक समन्वय का संदेश दिया। इसके अलावा भारत के विभिन्न राज्यों व विदेशों की कला, वेशभूषा और नृत्य की झलक भी प्रस्तुत की गई।प्रधानाचार्य विभा गुप्ता ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। हेड बॉय आदित्य ने स्वागत उद्बोधन और हेड गर्ल भावना ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। मुख्यातिथि बीपी सग्गू ने शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया और स्कूल के सामूहिक प्रयासों की सराहना की।इस अवसर पर स्कूल प्रबंधक संजीव कुमार राजपूत, स्वाति राजपूत, सुदेशना दत्ता, द्रोबड़ पंचायत प्रधान मीरा ठाकुर, थानाध्यक्ष बागा बृज भूषण और सत श्री बाडूवाड़ा स्कूल की प्रधानाचार्य इंद्रा पाठक सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।