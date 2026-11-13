Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   8.41 grams of 'chitta' (synthetic drug) recovered from a room in Kutheda; two arrested

Bilaspur News: कुठेड़ा में कमरे से 8.41 ग्राम चिट्टा बरामद, दो गिरफ्तार

Fri, 13 Nov 2026 12:59 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 12:59 AM IST
विज्ञापन
8.41 grams of 'chitta' (synthetic drug) recovered from a room in Kutheda; two arrested
भराड़ी पुलिस ने रिहायशी कमरे में दी दबिश, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भराड़ी पुलिस ने कुठेड़ा में एक रिहायशी कमरे की तलाशी लेकर 8.41 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच जारी है।
पुलिस के अनुसार भराड़ी थाना की टीम ने गुप्त सूचना एवं नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के तहत कुठेड़ा स्थित एक रिहायशी कमरे की तलाशी ली। इस दौरान वहां से 8.41 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान विनोद कुमार उर्फ बोदी (32) निवासी कुठेड़ा और साहिल शर्मा (31) निवासी भ्योल, डाकघर लैहरी सरेल, तहसील घुमारवीं के रूप में हुई है।
विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने बताया कि इस संबंध में पुलिस थाना भराड़ी में आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed