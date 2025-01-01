Bilaspur News: मंडी की भवनीत व अंशुल की जोड़ी ने जीता अंडर-17 बैडमिंटन खिताब

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पहले सेमीफाइनल में भवनीत और अंशुल ने बालिका वर्ग की अहाना और वेदांसी की जोड़ी को तीन सेटों के रोमांचक मुकाबले में 16-14, 18-20 और 15-13 से हराया।दूसरे सेमीफाइनल में देव चंदेल और अनुराग ने एकयन तथा हर्षिल बनियाल की जोड़ी को 15-13, 15-13 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में मंडी की जोड़ी ने बेहतर तालमेल के साथ खेलते हुए दोनों सेट अपने नाम किए। पूरे टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने शानदार स्मैश, ड्रॉप शॉट और लंबी रैलियों से दर्शकों का मनोरंजन किया। बालिका टीमों की भागीदारी भी प्रतियोगिता का आकर्षण रही।समापन समारोह में सीबीएसई स्कूल सोलन के प्रधानाचार्य राकेश शामा ने मुख्य अतिथि के रूप में विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया।विजेता भवनीत और अंशुल को 4100 रुपये नकद व ट्रॉफी, जबकि उपविजेता देव चंदेल और अनुराग को 3100 रुपये नकद व ट्रॉफी प्रदान की गई। प्रतियोगिता का शुभारंभ स्वाहन स्कूल के प्रधानाचार्य राजेश ठाकुर ने किया। संवाद