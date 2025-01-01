Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Kahlur Seva Samiti comes forward to help fire victim Jamna Devi

Bilaspur News: अग्निकांड पीड़ित जमनादेवी की मदद को आगे आई कहलूर सेवा समिति

Sun, 15 Nov 2026 12:07 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 12:07 AM IST
विज्ञापन
Kahlur Seva Samiti comes forward to help fire victim Jamna Devi
अग्निकांड पीड़िता को आर्थिक सहायता देते कहलूर सेवा समिति के पदाधिकारी। स्त्रोत: समिति
समिति ने 7500 रुपये की आर्थिक सहायता दी, दिवाली पर राख हुआ था दोमंजिला मकान
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। कहलूर सेवा समिति बिलासपुर ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए अग्निकांड पीड़ित परिवार की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। समिति ने ग्राम पंचायत कोठीपुरा के गांव जमनादेवी को 7500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। दिवाली के दिन आग लगने से उनका दोमंजिला मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया था। इस हादसे के बाद परिवार के सामने रहने और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने का संकट खड़ा हो गया है। जमनादेवी के पति का करीब तीन वर्ष पहले निधन हो चुका है और उनकी दो बेटियां अभी पढ़ाई कर रही हैं। परिवार का खर्च चलाने के लिए उनकी बेटी छोटी-सी सब्जी की दुकान चला रही है। ऐसे मुश्किल समय में समिति की ओर से मिली आर्थिक मदद परिवार के लिए राहत बनेगी।

समिति के अध्यक्ष एवं समाजसेवी ई. अश्वनी कुमार सुहील ने बताया कि कहलूर सेवा समिति अब तक 175 जरूरतमंद लोगों और परिवारों को कुल 11 लाख 54 हजार 700 रुपये की आर्थिक सहायता दे चुकी है। इसमें गंभीर बीमारियों के उपचार, दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों के परिवारों, जरूरतमंद बेटियों की शादी और शिक्षा के लिए सहयोग शामिल है।
विज्ञापन

इस मौके पर समिति के महासचिव शैलेंद्र बक्शी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप चंदेल, सरदार प्रताप सिंह भल्ला, कामेश्वर गौतम और गुरुदयाल सिंह कौशल मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed