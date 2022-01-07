Bilaspur News: जनजातीय गौरव दिवस पर टिहरी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीगेहड़वीं (बिलासपुर)। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस के तहत ग्राम पंचायत डूडियां के टिहरी गांव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विकास खंड अधिकारी झंडूता संजीव पुरी ने विशेष रूप से भाग लिया। कार्यक्रम में पंचायत के ग्रामीणों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।इस दौरान संजीव पुरी ने ग्रामीणों को केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग से संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य पात्र और जरूरतमंद लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने ग्रामीणों से योजनाओं की जानकारी रखने और पात्रता के अनुसार उनका लाभ उठाने का आह्वान किया। साथ ही स्वरोजगार अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने और पंचायत के विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया।