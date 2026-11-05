हिमाचल: अपनों के बीच विजयपुर में दिवाली मनाएंगे जेपी नड्डा, सात नवंबर को आवास पर होगा दीप मिलन कार्यक्रम

दीपावली का त्योहार अपनेपन, मेल-मिलाप और खुशियां बांटने का अवसर होता है। इसी परंपरा को निभाते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा इस बार अपने गृह क्षेत्र विजयपुर में परिवार और क्षेत्र के लोगों के बीच दिवाली मनाएंगे। उनके आगमन को लेकर स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जेपी नड्डा शुक्रवार देर रात विजयपुर पहुंचेंगे। इसके बाद 7 नवंबर को उनके विजयपुर स्थित आवास पर दीप मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान क्षेत्र के लोग, भाजपा कार्यकर्ता और उनसे मिलने पहुंचने वाले मेहमान उनसे मुलाकात कर सकेंगे।

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