Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Nadda will celebrate Diwali with his own people in Vijaypur.

Bilaspur News: नड्डा विजयपुर में अपनों के साथ मनाएंगे दिवाली

Thu, 05 Nov 2026 11:52 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
Nadda will celebrate Diwali with his own people in Vijaypur.
दीप मिलन कार्यक्रम कल, आज देर रात पहुंचेंगे विजयपुर, नौ को दिल्ली लौटेंगे
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा इस बार दिवाली अपने गृह क्षेत्र विजयपुर में मनाएंगे। दीपावली के उपलक्ष्य में सात नवंबर को उनके विजयपुर स्थित आवास पर दीप मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान वे क्षेत्रवासियों, भाजपा कार्यकर्ताओं और मेहमानों के साथ त्योहार की खुशियां साझा करेंगे।

नड्डा शुक्रवार देर रात विजयपुर पहुंचेंगे। शनिवार सुबह से ही उनके आवास पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वह सभी से मुलाकात कर दीपावली की शुभकामनाएं देंगे और मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाएंगे। भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी स्वदेश ठाकुर ने बताया कि सात नवंबर को विजयपुर में दीप मिलन कार्यक्रम रखा गया है। केंद्रीय मंत्री दिनभर लोगों, पार्टी कार्यकर्ताओं और उनसे मिलने पहुंचने वाले मेहमानों के साथ समय बिताएंगे। आठ नवंबर को दीपावली के दिन भी विजयपुर में लोगों के साथ शुभकामनाओं के आदान-प्रदान का सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद नौ नवंबर को जगत प्रकाश नड्डा दिल्ली के लिए रवाना होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed