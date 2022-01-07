Bilaspur News: कबड्डी-बैडमिंटन में झंडूता का दबदबा, खो-खो में डाहड और वॉलीबाल में कलोल विजेता

संवाद न्यूज एजेंसीगेहड़वीं (बिलासपुर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झंडूता में आयोजित तीन दिवसीय अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हो गया। समापन समारोह में झंडूता के कांग्रेस नेता विवेक कुमार ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया।प्रतियोगिता में कबड्डी, बैडमिंटन, खो-खो और वॉलीबाल के मुकाबले करवाए गए। कबड्डी और बैडमिंटन में झंडूता की टीम ने विजेता का खिताब अपने नाम किया। वहीं, खो-खो में डाहड और वॉलीबाल में कलोल की टीम विजेता रही। खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता के दौरान शानदार प्रदर्शन करते हुए खेल प्रतिभा का परिचय दिया। मुख्यातिथि विवेक कुमार ने विजेता और प्रतिभागी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए नियमित अभ्यास और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों, उनके अभिभावकों और अध्यापकों को भी बधाई दी।