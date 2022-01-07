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शिविर: गेहड़वीं स्कूल में सुबह 8:00 बजे से एनएसएस शिविर की गतिविधियां शुरू होंगी।



मैच: लुहणू क्रिकेट मैदान में सुबह 9:00 बजे से हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के बीच अभ्यास मैच शुरू होगा।

भंडारा : श्री नयना देवी जी में सुबह 7:00 बजे से भंडारा शुरू होगा।