Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:30 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:30 AM IST
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भंडारा : श्री नयना देवी जी में सुबह 7:00 बजे से भंडारा शुरू होगा।
शिविर: गेहड़वीं स्कूल में सुबह 8:00 बजे से एनएसएस शिविर की गतिविधियां शुरू होंगी।
मैच: लुहणू क्रिकेट मैदान में सुबह 9:00 बजे से हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के बीच अभ्यास मैच शुरू होगा।
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शिविर: गेहड़वीं स्कूल में सुबह 8:00 बजे से एनएसएस शिविर की गतिविधियां शुरू होंगी।
मैच: लुहणू क्रिकेट मैदान में सुबह 9:00 बजे से हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के बीच अभ्यास मैच शुरू होगा।