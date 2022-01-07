विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहाई के आदेशसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। कॉलेज चौक के पास युवक से मारपीट करने और कथित तौर पर अवैध रूप से पैसे एकत्र करने के लिए दबाव बनाने के मामले में अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कहा कि केवल अन्य आपराधिक मामलों का लंबित होना जमानत खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं है। मामले की जांच पूरी होने और हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं होने के चलते आरोपी को राहत दी गई।मामला 18 सितंबर 2026 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कॉलेज चौक के पास आरोपी और उसके साथी ने शिकायतकर्ता को रोककर अवैध रूप से पैसे एकत्र करने के लिए दबाव बनाया था। मना करने पर उसके साथ मारपीट और धमकी देने का आरोप है।सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम समेत कई आपराधिक मामले लंबित हैं। वहीं, बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी जांच में शामिल हो चुका है और उससे कोई बरामदगी शेष नहीं है।अदालत ने पाया कि गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और आरोपी की ओर से किसी गवाह को धमकाने या प्रभावित करने का कोई विशेष तथ्य सामने नहीं आया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत याचिका को सजा के तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता।अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पर रिहा करने के आदेश दिए। आरोपी के बिना अनुमति देश छोड़ने, गवाहों से संपर्क करने और दोबारा ऐसे अपराध में संलिप्त होने पर रोक लगाई गई है। शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द हो सकती है।एक