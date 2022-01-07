Bilaspur News: कुत्ते के काटने पर घाव को 15 मिनट तक साबुन-पानी से धोएं

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भाषण और चार्ट प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभासंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। कुत्ते या किसी अन्य संक्रमित जानवर के काटने पर लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में घाव को तुरंत साबुन और बहते पानी से करीब 15 मिनट तक धोना चाहिए और बिना देरी किए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में उपचार करवाना चाहिए। यह जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के खंड झंडूता की ओर से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बैहना जट्टा में आयोजित जागरूकता शिविर में विद्यार्थियों को दी गई।खंड चिकित्साधिकारी डॉ. अतुल भारद्वाज के निर्देशानुसार आयोजित शिविर की अध्यक्षता स्कूल के प्रधानाचार्य तरसेम सिंह ने की। स्वास्थ्य शिक्षक दीप कुमार ने विद्यार्थियों को विश्व रैबीज दिवस के महत्व और इस बीमारी से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रैबीज एक गंभीर वायरल बीमारी है, जो मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों के काटने या उनकी लार के संपर्क में आने से फैल सकती है। कुत्तों के काटने से रैबीज फैलने का खतरा अधिक रहता है। बीमारी के लक्षण सामने आने के बाद यह लगभग हमेशा जानलेवा होती है, लेकिन समय पर उचित उपचार और टीकाकरण से इससे बचाव संभव है।उन्होंने बताया कि जानवर के काटने पर घाव को तुरंत साबुन और बहते पानी से 15 मिनट तक अच्छी तरह साफ करना चाहिए। इसके बाद एंटीसेप्टिक का प्रयोग कर जल्द से जल्द स्वास्थ्य केंद्र पहुंचना चाहिए। चिकित्सक की सलाह के अनुसार रैबीज का टीकाकरण और जरूरत पड़ने पर अन्य उपचार करवाना जरूरी है। किसी जानवर के काटने को मामूली चोट समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने लोगों से पालतू जानवरों का नियमित टीकाकरण करवाने की भी अपील की।। शिविर के दौरान स्वास्थ्य शिक्षक कमल कुमार ने छात्राओं को एचपीवी टीकाकरण के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर स्कूल की दो छात्राओं को एचपीवी का टीका लगाया गया। इसके साथ ही विश्व रैबीज दिवस के उपलक्ष्य में भाषण और चार्ट प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। भाषण प्रतियोगिता में हर्षिता शर्मा ने पहला, साक्षी ने दूसरा और अर्चना कुमारी ने तीसरा स्थान हासिल किया। चार्ट प्रतियोगिता में अनमोल प्रथम, सुरभि द्वितीय और अनिका तृतीय स्थान पर रहीं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया।