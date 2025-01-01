Bilaspur News: रटैहल में गन पाउडर गोदाम खोलने का विरोध, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

एसडीएम और डीएसपी को भी पहले दे चुके हैं ज्ञापनसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। घुमारवीं शहर के वार्ड नंबर-1 के रटैहल में प्रस्तावित गन पाउडर स्टोरेज को लेकर स्थानीय निवासियों ने विरोध जताया है। सोमवार को वार्डवासियों ने इस संबंध में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर प्रस्तावित स्थल पर गोदाम खोलने की अनुमति नहीं देने की मांग की। उन्होंने कहा कि रिहायशी क्षेत्र में गन पाउडर का भंडारण होने से सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हो सकती हैं। ऐसे में जनहित को ध्यान में रखते हुए इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए।वार्डवासियों के अनुसार, जिस स्थान पर गन पाउडर स्टोरेज खोलने की योजना है, उसके आसपास रिहायशी मकान और खेतीबाड़ी की जमीन है। इसके अलावा, यहां से सार्वजनिक रास्ता गुजरता है, जहां दिनभर लोगों की आवाजाही रहती है। क्षेत्र में एक मस्जिद भी स्थित है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग नियमित रूप से आते-जाते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि आसपास की परिस्थितियों को देखते हुए प्रस्तावित गोदाम के स्थान पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। स्थानीय निवासियों के अनुसार वे इस मामले को लेकर पहले भी हस्ताक्षरयुक्त विरोध ज्ञापन एसडीएम घुमारवीं और डीएसपी घुमारवीं को सौंप चुके हैं। अब उन्होंने उपायुक्त से हस्तक्षेप कर प्रस्तावित स्थल पर गोदाम खोलने की अनुमति नहीं देने का आग्रह किया है। वार्डवासियों का कहना है कि गन पाउडर जैसे पदार्थ के भंडारण से जुड़े सुरक्षा मानकों और आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से समय रहते उचित कदम उठाने की मांग की, ताकि स्थानीय लोगों की चिंताओं का समाधान हो सके और विरोध की स्थिति पैदा न हो।