Bilaspur News: बंदला स्कूल की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रतियोगिता में लहराया परचम

संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बंदला की छात्राओं ने बरठीं स्कूल में आयोजित जिला स्तरीय अंडर-19 सांस्कृतिक प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए चार प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद विद्यालय पहुंचने पर प्रधानाचार्य मनोज कुमार और स्कूल स्टाफ ने विजेता छात्राओं का स्वागत किया।प्रतियोगिता में शास्त्रीय संगीत में कामिनी ने प्रथम स्थान हासिल किया। संस्कृत गीतिका में नीतिका ने बाजी मारी, जबकि सुभाषितानि में स्नेहा और अंकिता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में भी विद्यालय की छात्राओं ने प्रथम स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वहीं, एकल गीत प्रतियोगिता में निहारिका ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और भाषण प्रतियोगिता में अग्रिम ने प्रथम स्थान हासिल किया। प्रधानाचार्य मनोज कुमार ने छात्राओं को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने छात्राओं को भविष्य में भी इसी तरह मेहनत कर नई उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित किया।