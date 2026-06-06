Bilaspur News: बलघाड़ स्कूल में चार पद खाली, 70 विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित

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स्कूल में 70 बच्चे शिक्षा कर रहे ग्रहण, एसएमसी ने उठाई खाली पदों को भरने की मांग



संवाद न्यूज एजेंसी

झंडूता (बिलासपुर)। राजकीय उच्च पाठशाला बलघाड़ में पीटीआई, क्लर्क, कंप्यूटर शिक्षक और चौकीदार के पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं, चौकीदार का पद खाली होने के कारण स्कूल परिसर की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है। स्कूल प्रशासन ने रिक्त पदों को लेकर विभागीय अधिकारियों को अवगत करवा दिया है। पाठशाला जंगल के बीच स्थित है। स्कूल के चारों ओर चहारदीवारी का काम भी अधूरा पड़ा है। चहारदीवारी न होने के कारण जंगली जानवरों के स्कूल परिसर में घुसने का खतरा बना रहता है। इससे विद्यार्थियों के अभिभावक चिंतित हैं। अधिकांश बच्चे जंगल के रास्ते से होकर स्कूल पहुंचते हैं। ऐसे में चहारदीवारी के अभाव में किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती है। स्कूल में करीब 70 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान मनोज कुमार ने बताया कि पाठशाला में कई पद लंबे समय से खाली हैं। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि क्लर्क, कंप्यूटर शिक्षक, पीटीआई और चौकीदार के पद भरने की मांग स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक में भी उठाई गई है। मुख्याध्यापक संजीव कुमार ने बताया कि रिक्त पदों के बारे में विभागीय अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विद्यार्थियों के हित को देखते हुए जल्द ही खाली पदों को भरा जाएगा। इसके साथ ही चहारदीवारी का अधूरा काम भी पूरा करवाया जाएगा।

पीटीआई, क्लर्क, कंप्यूटर शिक्षक और चौकीदार नहीं, अधूरी चहारदीवारी से जंगली जानवरों का खतरा