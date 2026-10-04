Bilaspur News: लंपी का डर, नम्होल मेले में नहीं लगेगी पशु प्रदर्शनी

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पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर करेंगे शुभारंभ, समापन पर मंत्री राजेश धर्माणी खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानितसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। नम्होल में 9 से 11 अक्तूबर तक होने वाले पशु मंडी एवं किसान मेले में इस बार लंपी संक्रमण के चलते पशु प्रदर्शनी नहीं होगी। पशुओं में संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए पशुपालन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार पशु प्रदर्शनी रद्द करने का निर्णय लिया है। हालांकि, मेले की पारंपरिक रस्मों के तहत बैल पूजन और खूंटा गाड़ने की रस्म आयोजित की जाएगी।मेले की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता मेला समिति के प्रधान बाबू राम सिसोदिया ने की। बैठक में पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर भी मौजूद रहे। तय कार्यक्रम के अनुसार रामलाल ठाकुर ठाकुरद्वारा राम मंदिर से शोभायात्रा निकालेंगे और मेला मैदान में खूंटा गाड़ने की रस्म के साथ मेले का शुभारंभ करेंगे।मेले में खेल प्रतियोगिताएं मुख्य आकर्षण रहेंगी। 11 अक्तूबर को कुश्ती दंगल होगा। इसके अलावा पुरुष वर्ग की राज्यस्तरीय कबड्डी और महिला वर्ग की जिलास्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता करवाई जाएगी। विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।तीन दिवसीय मेले में तीन सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित की जाएंगी। दिन के समय महिला मंडलों की ओर से विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। मेले के अंतिम दिन 80 इनामों के लिए लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। मेले का समापन 11 अक्तूबर को शाम चार बजे होगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी समापन समारोह में मुख्यातिथि होंगे। वह विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ विजेता खिलाड़ियों और टीमों को सम्मानित करेंगे। बैठक में मीडिया प्रभारी सुभाष ठाकुर, मंच संचालक चमन ठाकुर, शेर सिंह समेत करीब 50 सदस्य मौजूद रहे।