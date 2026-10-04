पेंशनरों की वित्तीय देनदारियों का जल्द भुगतान करें : राजकुमार

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कार्यकारिणी का विस्तार कर नई जिम्मेदारियां सौंपीसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति सदर खंड की बैठक पीडब्ल्यूडी विश्रामगृह पंजगाईं में खंड संयोजक राजकुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पेंशनरों की समस्याओं और वित्तीय देनदारियों को लेकर चर्चा की गई। समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने प्रदेश सरकार से सभी पेंशनरों की लंबित वित्तीय देनदारियों का जल्द भुगतान करने का आग्रह किया।बैठक में सदर खंड की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। जय कृष्ण शर्मा को मुख्य सलाहकार, कर्म सिंह चंदेल को संयुक्त सलाहकार, प्रकाश चंद शर्मा को संयुक्त सचिव, सुरेश चंदेल को सह कोषाध्यक्ष, राजेंद्र तिवारी को सह प्रेस सचिव, प्रेमलाल ठाकुर को सूचना एवं प्रसार प्रभारी और पवन चंदेल को सह सूचना प्रभारी नियुक्त किया गया।कृष्णा शर्मा को मुख्य महिला सलाहकार और रूमा चंदेल को संयुक्त सलाहकार की जिम्मेदारी सौंपी गई। उर्मिला चंदेल, बाबू राम गौतम, कुबेर सिंह ठाकुर, सालिग्राम शर्मा, जितेंद्र धीमान, श्यामा लाल, बाबू राम, सुरेश शर्मा, रिडकू राम, सुखराम भाटिया और प्रकाश चंद को सलाहकार नियुक्त किया गया। अमरनाथ ठाकुर को सह संयोजक और रामप्रकाश वर्मा को कानूनी सलाहकार बनाया गया। बैठक में समिति को मजबूत करने और पेंशनरों की मांगों को सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाने पर भी जोर दिया गया।