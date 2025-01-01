Bilaspur News: बरठीं बाजार की नालियां गंदगी से अवरुद्ध, सफाई न होने से लोग परेशान

संवाद न्यूज एजेंसीबरठीं (बिलासपुर)। बरठीं बाजार में बस स्टैंड के समीप लोक निर्माण विभाग की ओर से निर्मित नालियां गंदगी से अवरुद्ध पड़ी हैं। नियमित सफाई नहीं होने से यहां दुर्गंध फैलने और मच्छर पनपने की आशंका बनी हुई है। इससे दुकानदारों, राहगीरों और बसों का इंतजार करने वाले यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से नालियों की सफाई करवाने की मांग की है।बरठीं बाजार क्षेत्र में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंचते हैं। बस स्टैंड के नजदीक होने के कारण दिल्ली, चंडीगढ़ सहित अन्य स्थानों के लिए जाने वाले यात्रियों की भी यहां आवाजाही रहती है। ऐसे में नालियों में जमा गंदगी से लोगों को असुविधा हो रही है। निकासी व्यवस्था प्रभावित होने से आसपास स्वच्छता बनाए रखना भी चुनौती बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार में व्यापार मंडल गठित होने के बावजूद नियमित सफाई के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं है। लोक निर्माण विभाग ने नालियों का निर्माण तो करवाया है, लेकिन इनकी सफाई की जिम्मेदारी किसकी है, यह स्पष्ट नहीं है। संतोष सोनी, जगदीश गौतम, बबलू गौतम, मुख्तियार पटियाला और पवन शर्मा ने कहा कि नालियों का निर्माण करवाने के साथ उनकी नियमित सफाई भी जरूरी है।