Bilaspur News: देव दत्त शर्मा बने जुडीशियल एम्प्लॉइज एसोसिएशन के प्रधान

संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। हिमाचल प्रदेश जुडीशियल एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बिलासपुर सेशन डिवीजन को नई कार्यकारिणी मिल गई है। मंगलवार को जुडीशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुई आम सभा की बैठक में सभी पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चयन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी देव दत्त शर्मा को एसोसिएशन का प्रधान चुना गया, जबकि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के क्रिमिनल अहलमद लोकपाल ठाकुर महासचिव होंगे।चुनाव अधिकारी मनोज कुमार चंदेल और यशवंत सिंह की अध्यक्षता में चुनाव प्रक्रिया पूरी की गई। हिम भूषण को वरिष्ठ उपप्रधान, गौरव गोरला को उपप्रधान और मुकेश कुमार गर्ग को वित्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। नई कार्यकारिणी के गठन के बाद प्रधान देव दत्त शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाने के लिए विभिन्न इकाइयों और पदों पर जिम्मेदारियां तय की गईं। रेणु रनौट को पैटर्न-इन-चीफ नियुक्त किया गया। निशांत कुमार को यूनिट प्रधान और सुमन कुमार को सचिव बनाया गया। घुमारवीं यूनिट में अक्षय कुमार प्रधान और मीना सचिव होंगी। झंडूता यूनिट की जिम्मेदारी रोहित शर्मा को प्रधान और अजय कुमार को सचिव के रूप में दी गई। संगठन में राज कुमार शर्मा और महेश रावत को मुख्य सलाहकार, जबकि मनोज कुमार, यशवंत सिंह और हरीश कुमार को सलाहकार नियुक्त किया गया। विनीत मोदगिल, वीरेंद्र कुमार और मंजीत कुमार मुख्य कानूनी सलाहकार होंगे। दिवाकर दत्त और विकास शर्मा को मुख्य ऑडिटर की जिम्मेदारी दी गई। एसोसिएशन में महासचिव के साथ सहायक महासचिव, अतिरिक्त सचिव, तकनीकी सलाहकार, प्रेस सचिव, प्रचार सचिव और कार्यकारिणी सदस्यों की भी नियुक्तियां की गईं। प्रधान देव दत्त शर्मा ने कहा कि नई टीम कर्मचारियों से जुड़े विषयों को प्राथमिकता के साथ उठाएगी। संगठन को मजबूत बनाने और सदस्यों के हितों के लिए सभी पदाधिकारी मिलकर काम करेंगे।