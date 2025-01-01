Bilaspur News: वॉलीबाल और बैडमिंटन में डंगार स्कूल बना विजेता

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बिलासपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटवाड़ में बुधवार को अंडर-19 छात्रा वर्ग की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। इसमें भराड़ी खंड के 10 स्कूलों से करीब 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ियों ने कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन, वॉलीबाल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में तहसीलदार घुमारवीं बबीता धीमान ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। बबीता धीमान विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। खेल प्रभारी अनिल सोनी ने बताया कि कबड्डी में हटवाड़ स्कूल विजेता और बरोटा स्कूल उपविजेता रहा। खो-खो में कठलग स्कूल विजेता और हटवाड़ स्कूल उपविजेता रहा। बैडमिंटन में डंगार स्कूल विजेता और बरोटा स्कूल उपविजेता रहा। वॉलीबाल में डंगार स्कूल विजेता और कठलग स्कूल उपविजेता रहा। मार्चपास्ट और ऑलराउंडर बेस्ट का खिताब हटवाड़ स्कूल ने जीता। इस अवसर पर स्कूल प्रधानाचार्य सुभाष कौशल, स्टाफ, अन्य स्कूलों से आए खिलाड़ी, शिक्षक आदि उपस्थित रहे।

संवाद न्यूज एजेंसी