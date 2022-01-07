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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   The 'Seva Sankalp Abhiyan' will begin in the district on September 17.

Bilaspur News: जिले में 17 सितंबर से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान

Fri, 11 Sep 2026 12:42 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:42 AM IST
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The 'Seva Sankalp Abhiyan' will begin in the district on September 17.
नुक्कड़ नाटक, सेवा ज्योति यात्रा और रंगोली समेत होंगे कई कार्यक्रम
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा जिले में एक माह तक सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर 17 अक्तूबर तक चलेगा। इस दौरान सेवा गतिविधियों के साथ सामाजिक सरोकार और जनजागरूकता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला भाजपा ने कार्यक्रमों की जिम्मेदारियां पदाधिकारियों को सौंप दी हैं।
जिला भाजपा अध्यक्ष कृष्ण लाल चंदेल ने बताया कि अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन और उनके कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न सेवा गतिविधियां भी आयोजित होंगी। उन्होंने कहा कि अभियान को केवल पार्टी कार्यक्रम तक सीमित न रखते हुए समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।
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अभियान के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए आशीर्वाद का कार्यक्रम होगा। इसकी जिम्मेदारी प्यारे लाल चौधरी को संयोजक तथा राजेश ठाकुर और रूप लाल भट्टी को सह संयोजक के रूप में दी गई है। बच्चों और युवाओं के लिए 25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके संयोजक पुरुषोत्तम शर्मा तथा सह संयोजक दिनेश चंदेल और राजेश शर्मा होंगे।
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प्रधानमंत्री के जीवन और सेवा कार्यों पर आधारित नमो सेवा गाथा के तहत नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसके संयोजक बाल कृष्ण ठाकुर और सह संयोजक जमुना देवी व कुसुम राज होंगे। आंगन का उत्सव में परिवार और महिला भागीदारी से जुड़े कार्यक्रम होंगे। इसकी संयोजक अंजना चंदेल तथा सह संयोजक रचना चंदेल और सपना चंदेल होंगी। केंद्र सरकार की योजनाओं से आए बदलावों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ‘कहानी बदलाव की’ कार्यक्रम होगा। इसके संयोजक स्वदेश ठाकुर और सह संयोजक सुनील राणा व सुभाष मन्हास होंगे। ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ की जिम्मेदारी सोनल शर्मा, अरविंद मेहता और शैलेंद्र भड़ोल को दी गई है।

इसी तरह सेवा ज्योति यात्रा के संयोजक लेख राम ठाकुर और सह संयोजक संगीता देवी व रामपाल चौधरी होंगे। सेवा मेरा योगदान के संयोजक नवीन शर्मा तथा सह संयोजक दिनेश चंदेल और राम गोपाल होंगे। रंगोली राष्ट्र की कार्यक्रम की संयोजक नीना कौशल और सह संयोजक शैलजा शर्मा व रक्षा कुमारी होंगी। इसमें रंगोली समेत अन्य रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से सेवा और राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया जाएगा। कृष्ण लाल चंदेल ने कहा कि अभियान के दौरान कार्यकर्ता समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जाकर सेवा गतिविधियों में भाग लेंगे। उन्होंने जिला पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों, मोर्चों, प्रकोष्ठों और कार्यकर्ताओं से सभी कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
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