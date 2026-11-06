Bilaspur News: शिवा स्कूल चांदपुर के समारोह में बच्चों ने बिखेरे संस्कृति के रंग

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समारोह में विधायक त्रिलोक जमवाल मुख्यातिथि के रूप में शामिल हुए। बेनला ब्राह्मणा के प्रधान राकेश ठाकुर और पहचान संस्था की चेयरपर्सन चेतना शर्मा विशिष्ट अतिथि रहे। प्रधानाचार्य राकेश कुमार ने अतिथियों और अभिभावकों का स्वागत किया। गणेश वंदना से शुरू हुए कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने महाराणा प्रताप के जीवन और हल्दीघाटी के युद्ध का प्रभावशाली मंचन कर उनके शौर्य व त्याग को दर्शाया।विद्यार्थियों ने श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं, माखन चोरी, गोवर्धन लीला और कालिया नाग मर्दन को नृत्य व अभिनय से प्रस्तुत कर दर्शकों को भक्ति रस से सराबोर किया। बच्चों ने संस्कृत श्लोकों का सस्वर पाठ और गीता के उपदेशों से कर्म व धर्म का महत्व भी बताया। मां काली आदि शक्ति पर आधारित प्रस्तुति से नारी शक्ति और अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश दिया गया। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक इंजीनियर पुरुषोत्तम शर्मा, वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक मधु शर्मा, कार्यकारी निदेशक अदिति शर्मा, आयुष शर्मा सहित अभिभावक मौजूद रहे।