Bilaspur News: सिटी में आज

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साक्षात्कार: उप-रोजगार कार्यालय घुमारवीं में एफ एंड बी और किचन हेल्पर के पदों के लिए सुबह 10:30 बजे से साक्षात्कार होंगे।



धरना: जिला मुख्यालय पर पेंशनरों का धरना पूर्वाह्न 11: 00 बजे शुरू होगा।



उत्सव: श्री राधे कृष्ण कामधेनु गोधाम करयालग में पूर्वाह्न 11: 00 बजे से गोपाष्टमी उत्सव शुरू होगा।

शिविर : चांदपुर स्कूल में सुबह 8:00 बजे से एनएसएस शिविर के तहत विभिन्न गतिविधियां शुरू होंगी।