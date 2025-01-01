Bilaspur News: हॉकी में छकोह, हैंडबॉल में मोरसिंघी, बास्केटबॉल में औहर स्कूल बना विजेता

जिले के 10 स्कूलों से 114 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का किया प्रदर्शनसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला औहर में अंडर-14 छात्रा वर्ग की जिला स्तरीय मेजर खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस एक दिवसीय प्रतियोगिता में जिले के 10 स्कूलों से करीब 114 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस दौरान हॉकी, हैंडबॉल और बास्केटबॉल खेल आयोजित किए गए।उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। समारोह में समाजसेवी सोनिका धर्माणी ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। मुख्यातिथि का स्कूल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सभी खिलाड़ियों ने उन्हें मार्चपास्ट की सलामी दी। स्थानीय स्कूल की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रधानाचार्य सिमरोह भटनागर सहित स्कूल प्रबंधन ने मुख्यातिथि को स्मृति चिह्न और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यातिथि ने खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी भेंट कर सम्मानित किया। एडीपीईओ शिव कुमार ने बताया कि हॉकी में छकोह स्कूल विजेता और कंदरौर स्कूल उपविजेता रहा। हैंडबॉल में मोरसिंघी स्कूल विजेता और उच्च पाठशाला बाह-रणौता उपविजेता रही। बास्केटबॉल में औहर स्कूल विजेता और मरहाणा स्कूल उपविजेता रहा। इस अवसर पर स्थानीय स्कूल का स्टाफ, अन्य स्कूलों से आए शिक्षक, खिलाड़ी आदि उपस्थित रहे।