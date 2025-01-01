फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   BJP's relay hunger strike in Ghumarwin continues for the fifth day.

Bilaspur News: घुमारवीं में भाजपा का क्रमिक अनशन पांचवें दिन भी जारी

Sun, 13 Sep 2026 12:40 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
BJP's relay hunger strike in Ghumarwin continues for the fifth day.
घुमारवीं में क्रमिक अनशन पर बैठे भाजपा नेता और कार्यकर्ता। स्रोत: भाजपा
राजेंद्र राणा बोले- सवाल करने वालों पर दर्ज हो रही एफआईआर, कानून सबके लिए समान होना चाहिए
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं (बिलासपुर)। भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई में कथित भेदभाव और पुलिस प्रशासन के दोहरे रवैये के विरोध में घुमारवीं में शुरू किया गया क्रमिक अनशन शनिवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने अनशन स्थल पर पहुंचकर आंदोलनरत कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने और अपनी बात रखने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार से सवाल करना विपक्ष और आम जनता का अधिकार है। किसी भी शिकायत पर दोनों पक्षों को सुनकर निष्पक्ष जांच के बाद कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि घुमारवीं में पुलिस कार्रवाई को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और इसी के विरोध में वे कई दिनों से अनशन पर बैठे हैं। कानून सभी के लिए समान है तो कार्रवाई का तरीका भी समान होना चाहिए। एफआईआर और दबाव की राजनीति से भाजपा कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं दबाई जा सकती। पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री एवं घुमारवीं के पूर्व विधायक राजेंद्र गर्ग ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सभी के लिए बराबर होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई को लेकर अलग रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा। शनिवार को पंकज चंदेल, कुलदीप राव, मदन वर्मा, मुकेश राव और अनीश ठाकुर क्रमिक अनशन पर बैठे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed