Bilaspur News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:42 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:42 AM IST
विज्ञापन
सेलिंग एक्सपीडिशन : गोबिंद सागर झील में सेलिंग एक्सपीडिशन के तहत सुबह 9:00 बजे से विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी।
खेलकूद प्रतियोगिता का समापन: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरोटा में चल रही अंडर-14 छात्रा वर्ग की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन दोपहर 1:00 बजे होगा।
प्रतियोगिता: किसान भवन बिलासपुर में अपराह्न 3:00 बजे से राज्य स्तरीय टोंग इल मू डो (मार्शल आर्ट) प्रतियोगिता का समापन होगा।
काम की बात: क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के आपातकालीन कक्ष में विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाएं देंगे।
विज्ञापन
खेलकूद प्रतियोगिता का समापन: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरोटा में चल रही अंडर-14 छात्रा वर्ग की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन दोपहर 1:00 बजे होगा।
प्रतियोगिता: किसान भवन बिलासपुर में अपराह्न 3:00 बजे से राज्य स्तरीय टोंग इल मू डो (मार्शल आर्ट) प्रतियोगिता का समापन होगा।
काम की बात: क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के आपातकालीन कक्ष में विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाएं देंगे।