Bilaspur News: बरमाणा में भाजपा ने मनाए सेवा संकल्प अभियान के 25 वर्ष

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संवाद न्यूज एजेंसी

बिलासपुर। भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रविवार को बरमाणा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वक्ताओं ने अभियान के 25 वर्ष के दौरान किए गए सामाजिक और जनसेवा के कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने विभिन्न सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेकर समाज से जुड़ाव मजबूत किया है। कार्यक्रम में वर्ष 2014 के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया गया। बैंकिंग, डिजिटल तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि, उद्योग और रक्षा क्षेत्र में हुए बदलावों की जानकारी दी गई। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देने की बात कही गई। इस अवसर पर जिला प्रभारी रश्मि धर सूद, जिला अध्यक्ष कृष्ण लाल चंदेल, विधायक रणधीर शर्मा, जीत राम कटवाल और त्रिलोक जमवाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

जयराम ठाकुर ने सेवा कार्यों और केंद्र सरकार की उपलब्धियों का किया उल्लेख