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Bilaspur News: जिसे मरा समझकर झील के पास फेंका, वह जिंदा मिला

Sat, 19 Sep 2026 12:17 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:17 AM IST
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The person who was dumped near the lake, presumed dead, was found alive.
ई-भाभी ने पुलिस को बताया था कि झगड़े में हो गई थी मौत, शुक्रवार सुबह ढाबे के पास मिला मदन लाल
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सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने तलाशा, 11 सितंबर को झगड़े के बाद हुआ था घायल

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिस मदन लाल को उसका भाई और भाभी पुलिस के सामने मृत बता चुके थे, वह शुक्रवार सुबह जिंदा मिल गया। पुलिस के अनुसार, भाई बिशन दास और भाभी रानो देवी ने पूछताछ में बताया था कि झगड़े के दौरान मदन लाल की मौत हो गई थी। इसके बाद उन्होंने शव को उठाकर चांगरू के पास गोबिंद सागर झील के नजदीक फेंक दिया था। पुलिस ने झील और आसपास के क्षेत्रों में उसकी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि मदन लाल को 13 सितंबर को मंडी भराड़ी और स्वारघाट के आसपास देखा गया था। इसके बाद दोनों क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। तलाश के दौरान शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे पुलिस ने मदन लाल को खोज लिया। मदन लाल ने पुलिस को बताया कि 11 सितंबर को वह शराब के नशे में था। इसी दौरान उसका भाई बिशन दास के साथ विवाद और मारपीट हुई। आरोप है कि बिशन दास की पत्नी रानो देवी ने उसके सिर पर पत्थर से वार किया, जिससे खून निकलने लगा। इसके बाद वह दवाई और पट्टी करवाने गया और घर लौट आया। उसके अनुसार, घर पहुंचने पर दोनों ने दोबारा उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद वह बेहोश हो गया। 12 सितंबर को होश आने पर उसने खुद को चांगरू के पास गोबिंद सागर झील के नजदीक पड़ा पाया। वहां से वह झील के किनारे होते हुए मंडी भराड़ी की ओर चला गया। रास्ते में उसने एक केमिस्ट से मरहम और पट्टी खरीदी। इसके बाद मंडी भराड़ी से स्वारघाट की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ढाबे में पहुंचा और वहां काम करने लगा।
मृत समझकर झील के पास छोड़ने की बात
पुलिस के अनुसार, भाई-भाभी से पूछताछ में सामने आया था कि झगड़े के बाद दोनों को मदन लाल की मौत होने का अंदेशा हुआ। इसी कारण उन्होंने उसे चांगरू के पास झील के नजदीक छोड़ दिया था। मदन लाल के जिंदा मिलने के बाद मामले के घटनाक्रम की तस्वीर बदल गई है।
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कोट
मदन लाल के जिंदा मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामले की आगामी जांच जारी है। मदन लाल और दोनों आरोपियों से सामने आए तथ्यों के आधार पर घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। जांच के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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अभिषेक धीमान,एसपी,बिलासपुर
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