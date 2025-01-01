Bilaspur News: कबड्डी में बरोटा ने नाल्टी स्कूल को 25-23 से दी मात

संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरोटा में चल रही अंडर-14 छात्रा वर्ग की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन विभिन्न मुकाबले हुए। इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता में घुमारवीं-1 खंड के 17 स्कूलों से 184 खिलाड़ी भाग ले रही हैं।खिलाड़ी कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और शतरंज में दमखम दिखा रही है। खेल प्रभारी कुलदीप कुमार ने बताया कि बैडमिंटन में छत ने सोलह स्कूल को 2-1 और उच्च पाठशाला हरि तल्यांगर ने मुड़खर स्कूल को 2-0 से मात दी। वॉलीबॉल में उच्च पाठशाला कल्लर ने बरोटा स्कूल को 2-1 से मात दी। खो-खो के सेमीफाइनल मुकाबले में कुठेड़ा ने मरहाणा स्कूल और गालियां ने हटवाड़ स्कूल को हराया। कबड्डी में बरोटा ने नाल्टी स्कूल को 25-23 से मात दी। इस अवसर पर स्थानीय स्कूल के प्रधानाचार्य दलीप सिंह, प्राथमिक पाठशाला बरोटा की मुख्याध्यापिका सीमा ठाकुर आदि उपस्थित रहे।