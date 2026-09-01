Bilaspur News: नखलेहड़ा स्कूल में बना आर्यभट्ट गणित पार्क, मॉडल से समझेंगे कठिन सूत्र

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बच्चों को व्यावहारिक तरीके से गणित सीखने में करेगा सहायतासंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नखलेहड़ा में विद्यार्थियों के लिए आर्यभट्ट के नाम पर गणित पार्क तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के मन से गणित का डर दूर करना और उन्हें विषय की अवधारणाओं को प्रयोग के माध्यम से समझाना है। यह पहल प्रधानाचार्य राज कुमार गौतम और स्कूल स्टाफ की सोच का परिणाम है।पार्क में गणित के विभिन्न सूत्रों और अवधारणाओं को मॉडल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। विद्यार्थी इन्हें देखकर आसानी से समझने के साथ खुद भी प्रैक्टिकल तरीके से सवाल हल कर सकेंगे। इसमें समबाहु, समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज की जानकारी के साथ वर्ग के क्षेत्रफल, परिमाप और कोणों की माप को दर्शाया गया है।वृत्त के क्षेत्रफल, परिधि और ज्या की अवधारणाओं के अलावा घनाभ, घन, बेलन और शंकु के आयतन एवं क्षेत्रफल को भी मॉडल के जरिए समझाया गया है। पार्क में बीजीय व्यंजकों के विभिन्न सूत्र भी प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अलावा त्रिकोणमिति के माध्यम से ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने तथा साधारण पेंडुलम से आवर्त काल निकालने की प्रक्रिया भी समझाई गई है। गणित पार्क के निर्माण में स्थानीय वेल्डर विजय धीमान और यशवंत धीमान ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। उन्होंने प्रधानाचार्य और स्टाफ की परिकल्पना को साकार करने में मदद की। स्कूल प्रबंधन के अनुसार पार्क के माध्यम से विद्यार्थी गणित को केवल किताबों तक सीमित न रखकर प्रयोग और दैनिक जीवन से जोड़कर सीख सकेंगे। इससे उनमें विषय के प्रति रुचि बढ़ने के साथ गणितीय अवधारणाओं की समझ भी बेहतर होगी।