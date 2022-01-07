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Bilaspur News: कुल्हाड़ी से हमला करने के आरोपी को 19 दिन बाद जमानत

Sat, 14 Nov 2026 12:54 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:54 AM IST
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Accused in axe attack granted bail after 19 days
पारिवारिक विवाद में रिश्तेदार की गर्दन पर कुल्हाड़ी से किया था वार
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एक लाख के निजी मुचलके और दो जमानतियों पर रिहाई
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। पारिवारिक विवाद में रिश्तेदार पर कुल्हाड़ी से हमला करने के आरोपी को 19 दिन बाद अदालत से जमानत मिल गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतियों पर रिहाई के आदेश दिए हैं। आरोपी 25 अक्तूबर से न्यायिक हिरासत में था।
मामला बरमाणा थाना में 24 अक्तूबर को दर्ज हुआ था। पुलिस के अनुसार आरोपी का अपनी भाभी से विवाद चल रहा था। इसी सिलसिले में भाभी का भाई दो रिश्तेदारों के साथ गांव भोली स्थित उसके घर पहुंचा। कहासुनी के बाद लौटते समय आरोपी ने शिकायतकर्ता को रास्ते में रोककर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। कुल्हाड़ी उसकी गर्दन पर लगी और उपचार के दौरान आठ से नौ टांके लगाने पड़े। पुलिस ने बाद में मामले में हत्या के प्रयास की धारा भी जोड़ दी।
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बचाव पक्ष ने दलील दी कि कुल्हाड़ी बरामद हो चुकी है और शिकायतकर्ता के बयान दर्ज हैं। चिकित्सकीय राय में चोटों को साधारण बताया गया है। सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए गवाहों को धमकाने की आशंका जताई।
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अदालत ने कहा कि जांच काफी आगे बढ़ चुकी है। केवल आरएफएसएल की रिपोर्ट लंबित होने के आधार पर आरोपी को हिरासत में रखना उचित नहीं है। आरोपी को हर महीने की 10 तारीख को संबंधित थाने में हाजिरी देनी होगी। साथ ही शिकायतकर्ता और गवाहों से संपर्क करने तथा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने पर रोक लगाई गई है।
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