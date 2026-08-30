Bilaspur News: हरलोग में बनेगा राधा-कृष्ण मंदिर, पांच सितंबर को होगा भूमि पूजन

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संवाद न्यूज एजेंसी

घुमारवीं (बिलासपुर)। महिला मंडल हरलोग की बैठक रविवार को प्रधान मीना चंदेल की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रोमिला चंदेल और हरे कृष्णा संस्था के अध्यक्ष विशाल जगोता विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में महिला मंडल भवन के साथ राधा-कृष्ण मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा की गई। प्रधान मीना चंदेल ने बताया कि महिला मंडल ने हरे कृष्णा संस्था के अध्यक्ष विशाल जगोता से मंदिर निर्माण की मांग की थी। संस्था ने मांग स्वीकार करते हुए मंदिर का निर्माण करवाने का निर्णय लिया है। विशाल जगोता ने बताया कि मंदिर का भूमि पूजन पांच सितंबर को होगा और निर्माण का पूरा खर्च हरे कृष्णा संस्था उठाएगी। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण के लिए महिला मंडल की वरिष्ठ उपप्रधान रामप्यारी चंदेल अपने दिवंगत पति दलेल सिंह चंदेल की स्मृति में भूमि दान कर रही हैं। दलेल सिंह की इच्छा थी कि इस स्थान पर मंदिर बनाया जाए। इससे पहले भी उन्होंने महिला मंडल के लिए अपने माता-पिता के नाम पर दो विश्वा भूमि दान की थी। महिला मंडल की पदाधिकारियों और सदस्यों ने मंदिर निर्माण का निर्णय लेने पर हरे कृष्णा संस्था, प्रोमिला चंदेल और सोनू ठाकुर का आभार जताया।

महिला मंडल की मांग पर हरे कृष्णा संस्था उठाएगी मंदिर निर्माण का खर्च