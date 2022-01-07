Bilaspur News: गुग्गा जाहरवीर के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब

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कुश्ती प्रतियोगिता रही आकर्षण का केंद्रसंवाद न्यूज एजेंसीभगेड़ (बिलासपुर)। ग्राम पंचायत मोरसिंघी के डीहर स्थित प्रसिद्ध गुग्गा जाहरवीर मंदिर में आयोजित एक दिवसीय मेले में श्रद्धालुओं की खूब भीड़ उमड़ी। क्षेत्र के विभिन्न गांवों के अलावा दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुग्गा जाहरवीर के दरबार में शीश नवाया और रोट अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। दिनभर मंदिर परिसर ढोल-नगाड़ों, भजन-कीर्तन और जयकारों से गूंजता रहा।मेले का शुभारंभ पंचायत प्रधान प्रेम गर्ग ने झंडा रस्म के साथ किया। ढोल-नगाड़ों की थाप के बीच झंडा चढ़ाते ही श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाए। मंदिर परिसर में विभिन्न मंडलियों ने गुग्गा जाहरवीर का गुणगान किया। महिलाओं ने भजन-कीर्तन प्रस्तुत कर माहौल को भक्तिमय बना दिया।मेले में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही। रोमांचक मुकाबले देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु जुटे रहे। दर्शकों ने तालियां बजाकर पहलवानों का उत्साह बढ़ाया।श्रद्धालुओं के लिए देसी घी के भंडारे की व्यवस्था भी की गई थी। बड़ी संख्या में लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मेले के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।इस अवसर पर पंचायत उपप्रधान रमेश गर्ग, मेला उपप्रधान सुनील चौहान, महासचिव राहुल चौहान, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र चौहान सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। मेला धार्मिक आस्था के साथ क्षेत्र की पारंपरिक संस्कृति और सामाजिक एकजुटता का संगम बना।