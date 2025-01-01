Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   A cleanliness drive was conducted at Chandpur School, and a call was made to stay away from drugs.

Bilaspur News: चांदपुर स्कूल में सफाई अभियान चलाया, नशे से दूर रहने का किया आह्वान

Sun, 15 Nov 2026 12:05 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
A cleanliness drive was conducted at Chandpur School, and a call was made to stay away from drugs.
चांदपुर स्कूल में आयोजित एनएसएस शिविर में रिसोर्स पर्सन को सम्मानित करते हुए। स्रोत: स्कूल प्रब
एनएसएस शिविर में स्वयंसेवियों को मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की दी जानकारी
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चांदपुर में चल रहे सात दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) विशेष आवासीय शिविर के दूसरे दिन की शुरुआत प्रभात फेरी से हुई। इसके बाद स्वयंसेवियों ने शारीरिक व्यायाम, योगाभ्यास और मार्चपास्ट का अभ्यास किया।
नाश्ते के बाद स्वयंसेवियों ने विद्यालय परिसर की फूलों की क्यारियों और आसपास के क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान परिसर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के साथ जरूरत वाले स्थानों पर सफेदी भी की गई।
विज्ञापन

बौद्धिक सत्र में अधिवक्ता अर्चित संत ने स्रोत व्यक्ति के रूप में शिरकत की। उन्होंने स्वयंसेवियों को विधिक साक्षरता के बारे में जानकारी देते हुए भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत करवाया। साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और समाज को नशामुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कहीं भी नशे से संबंधित गतिविधियां दिखाई देने पर इसकी सूचना पुलिस, अभिभावकों या विद्यालय के प्रधानाचार्य को दें। इस अवसर पर एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी कपिल देव ठाकुर, निशा कुमारी और स्वयंसेवी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed