{"_id":"6b0aaf986b3d19e5e0077309","slug":"video-little-children-paid-their-respects-at-the-khabri-mata-temple-and-enjoyed-a-picnic-in-the-forest-area-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरठीं: नन्हे-मुन्ने बच्चों ने खबड़ी माता मंदिर में टेका माथा, वन क्षेत्र में की पिकनिक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अल्फा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरठीं की नर्सरी विंग के नन्हें विद्यार्थियों ने शैक्षणिक भ्रमण के दौरान बल्हसीणा स्थित ऐतिहासिक खबड़ी माता मंदिर में माथा टेका। इसके बाद बच्चों ने मंदिर के आसपास के वन क्षेत्र में प्राकृतिक सुंदरता के बीच पिकनिक का आनंद लिया। शिक्षकों के साथ बिताए इन पलों ने बच्चों के लिए भ्रमण को यादगार बना दिया। मंदिर परिसर के आसपास फैले घने जंगल, हरियाली और शांत वातावरण ने बच्चों को खूब आकर्षित किया। कक्षा की चारदीवारी से बाहर प्राकृतिक वातावरण में समय बिताकर बच्चों ने खूब मस्ती की और विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों में हिस्सा लिया। इस भ्रमण का उद्देश्य नन्हे विद्यार्थियों को स्थानीय धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों से परिचित करवाने के साथ प्रकृति के करीब लाना था। इसके माध्यम से बच्चों को आपसी मेलजोल और मनोरंजन के साथ सीखने का अवसर भी मिला।

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