Bilaspur News: नौणी चौक के पास ट्रक से 6.05 ग्राम चिट्टा बरामद, दो गिरफ्तार
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 12:05 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 12:05 AM IST
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बिलासपुर सदर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान की कार्रवाई
सोलन निवासी दोनों युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस ने नौणी चौक के समीप एक ट्रक से 6.05 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने ट्रक में सवार दो युवकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार पुलिस थाना सदर की टीम ने नौणी चौक के पास नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान एक ट्रक को जांच के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर ट्रक में सवार मेहर चंद (29) निवासी गांव सकोर, डाकघर बेरल, तहसील अर्की और सुनील कुमार (24) निवासी गांव मटरेच, डाकघर बेरल, तहसील अर्की, जिला सोलन के कब्जे से 6.05 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना सदर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने बताया कि बिलासपुर पुलिस नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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सोलन निवासी दोनों युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस ने नौणी चौक के समीप एक ट्रक से 6.05 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने ट्रक में सवार दो युवकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार पुलिस थाना सदर की टीम ने नौणी चौक के पास नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान एक ट्रक को जांच के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर ट्रक में सवार मेहर चंद (29) निवासी गांव सकोर, डाकघर बेरल, तहसील अर्की और सुनील कुमार (24) निवासी गांव मटरेच, डाकघर बेरल, तहसील अर्की, जिला सोलन के कब्जे से 6.05 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना सदर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है।
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पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने बताया कि बिलासपुर पुलिस नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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